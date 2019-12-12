Трамп вновь выступил с насмешливым комментарием в адрес Греты Тунберг

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь выступил с насмешливым комментарием в адрес 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг, назвав «нелепым» присвоение ей титула «Человек года» по версии журнала Time, сообщает Голос Америки.

Журнал удостоил Тунберг этого почетного звания за ее усилия, вдохновившие миллионы молодых людей на борьбу с глобальным потеплением.

«Так нелепо. Грете стоит поработать над умением владеть собой, а потом сходить с кем-нибудь в старое-доброе кино. Остынь, Грета, остынь!» – написал в «Твиттере» Трамп, отвечая на чужой твит с поздравлениями в адрес Тунберг.

Президент не впервые высмеивает юную активистку.

В сентябре Трамп сделал репост видеозаписи выступления Тунберг на климатическом саммите ООН, где она обратилась с гневной речью к мировым лидерам, осудив их за бездействие в сфере глобального потепления.

Трамп тогда написал: «Она кажется очень счастливой юной девушкой, которую ждет яркое и прекрасное будущее. Так приятно это видеть!»