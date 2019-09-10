Трамп вновь похвастался своей прической

Президент США Дональд Трамп вновь похвастался своей прической, заявив, что волосы у него лучше, чем у большинства его друзей.

Выступая перед сторонниками в Северной Каролине, Трамп заявил, что был готов провести митинг на открытом стадионе, а не в крытом помещении, чтобы вместить всех сторонников. По утверждению Трампа, он был даже готов намочить свою знаменитую прическу.

«Это бы показало по крайней мере, что это мои собственные волосы», — заявил президент США.