Трамп вновь обвинил Twitter в предвзятости по отношению к консерваторам

Президент США Дональд Трамп считает, что сеть микроблогов Twitter предвзято относится к консервативным политикам, а ее руководство совершает «огромную ошибку», отказываясь восстановить заблокированные страницы.

«Twitter должен позволить заблокированным консерваторам вернуться обратно на эту платформу без каких-либо ограничений. Это называется свобода слова, не так ли. Вы делаете огромную ошибку!» — написал Трамп в воскресенье в своем Twitter. Глава Белого дома не уточнил, о каких именно заблокированных страницах идет речь.

Президент США ранее неоднократно выступал с утверждениями, что администрации крупнейших социальных сетей Facebook и Twitter, а также поисковой системы Google подавляют голоса консервативной аудитории и скрывают позитивную информацию и новости о ситуации в США в период его президентства. Он также указывал на якобы имеющую место подтасовку результатов поиска новостей о нем.(ТАСС)