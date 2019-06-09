Трамп вновь обвинил Twitter в предвзятости по отношению к консерваторам

Президент США Дональд Трамп считает, что сеть микроблогов Twitter предвзято относится к консервативным политикам, а ее руководство совершает «огромную ошибку», отказываясь восстановить заблокированные страницы.

«Twitter должен позволить заблокированным консерваторам вернуться обратно на эту платформу без каких-либо ограничений. Это называется свобода слова, не так ли. Вы делаете огромную ошибку!» — написал Трамп в воскресенье в своем Twitter. Глава Белого дома не уточнил, о каких именно заблокированных страницах идет речь.

Президент США ранее неоднократно выступал с утверждениями, что администрации крупнейших социальных сетей Facebook и Twitter, а также поисковой системы Google подавляют голоса консервативной аудитории и скрывают позитивную информацию и новости о ситуации в США в период его президентства. Он также указывал на якобы имеющую место подтасовку результатов поиска новостей о нем.(ТАСС)

| 2019-06-09T17:33:29+00:00 9 июня 2019, 18:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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