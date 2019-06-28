Трамп вместо беседы с и.о. премьера Испании указал ему на его место

Президент США Дональд Трамп указал исполняющему обязанности председателя правительства Испании Педро Санчесу на его место на одном из заседаний саммита G20. Как передает ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета Periodico.
По ее информации, в ходе саммита и. о. премьера пиренейского королевства увидел хозяина Белого дома. Сначала они поприветствовали друг друга, а затем Санчес намеревался что-то сказать Трампу. Тем не менее американский президент показал пальцем и. о. главы правительства Испании, чтобы тот сел, а сам пошел дальше. В ответ на лице Санчеса появилась раздосадованная улыбка.
Как уточнили в правительстве пиренейского королевства, жест Трампа не стоит интерпретировать как «команду сидеть или что-то подобное». «Эпизод был шуткой», — отметили в кабмине. По их сведениям, президент США сказал Санчесу о том, что «у него хорошее место», и указал на него.