Трамп: Вашингтон не согласился с требованием Тегерана отменить санкции

Должностные лица США и Ирана зондировали возможность проведения встречи президентов двух стран Дональда Трампа и Хасана Роухани на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это подтвердил, отвечая в пятницу на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер Дональд Трамп. Согласно изложенной им информации, такой контакт не состоялся из-за позиции, которую занял Тегеран.

«Они пытались устроить встречу, но он (Роухани) хотел отмены санкций. И я [на это] сказал: вы, должно быть, шутите», — заявил глава администрации США, комментируя публикации о попытках организации его переговоров с президентом Ирана на прошлой неделе в Нью-Йорке.(ТАСС)

| 2019-10-04T20:44:18+00:00 4 октября 2019, 22:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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