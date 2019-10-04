Трамп: Вашингтон не согласился с требованием Тегерана отменить санкции

Должностные лица США и Ирана зондировали возможность проведения встречи президентов двух стран Дональда Трампа и Хасана Роухани на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это подтвердил, отвечая в пятницу на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер Дональд Трамп. Согласно изложенной им информации, такой контакт не состоялся из-за позиции, которую занял Тегеран.

«Они пытались устроить встречу, но он (Роухани) хотел отмены санкций. И я [на это] сказал: вы, должно быть, шутите», — заявил глава администрации США, комментируя публикации о попытках организации его переговоров с президентом Ирана на прошлой неделе в Нью-Йорке.(ТАСС)