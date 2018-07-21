Трамп: «ваш любимый президент не совершил ничего дурного»

Президент США Дональд Трамп в «Твиттере» написал, что не совершил ничего дурного.

Таким образом он отреагировал на публикацию газеты The New York Times, которая рассказала, что в недавнем прошлом его личный адвокат Майкл Коэн тайно записывал разговоры с Трампом. По данным газеты, на пленке сохранилось обсуждение «платы за молчание» Карен Магдугал, бывшей модели журнала Playboy, которая утверждает, что у нее был роман с Трампом. Этот разговор был записан в 2016 году, примерно за два месяца до президентских выборов. Газета также сообщила, что эта аудиозапись попала в распоряжение ФБР после обысков в офисах Коэна.

До выборов, Трамп и его подчиненные категорически отрицали факт выплат бывшей модели. Однако аудиозапись опровергает это. По версии Макдугал, ее роман с Трампом начался в 2006 году, вскоре после того, как Мелания Трамп родила сына. Макдугал продала право на публикацию этой истории таблоиду National Enquirer за 150 тыс долларов в августе 2016 года, однако материал в газете не появился.

Нынешний член команды адвокатов Трампа – Руди Джулиани – заявил, что на выплаты женщине не были направлены средства из избирательного фонда. Он также подтвердил, что вопрос о выплате обсуждался, однако подразумевал платеж компании, владеющей таблоидом National Enquirer. Джулиани также подчеркнул, что у Трампа не было романа с Магдугал.

Трамп написал в «Твиттере»: «неслыханно, когда правительство вламывается в офис к адвокату» и что «неслыханно и вероятно незаконно», когда адвокат записывает разговоры с клиентом. Он добавил: «Хорошая новость заключается в том, что ваш любимый президент не совершил ничего дурного».

Майкл Коэн подозревается в совершении серии мошеннических операций.