Трамп в Японии заявил о доверии к Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет председателю Государственного совета КНДР Ким Чен Ыну, несмотря на продолжение Северной Кореей ракетных испытаний. Запуск Пхеньяном «нескольких малых снарядов» встревожил «некоторых, но не меня», написал Трамп в своем микроблоге Twitter в воскресенье, 26 мая. Глава Белого дома выразил уверенность, что северокорейский лидер «сдержит свое обещание» по отказу от ядерной программы.

В начале мая Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи сообщил о серии ракетных  пусков, проведенных КНДР. В свою очередь, Пхеньян заявил о проведении военных учений под руководством Ким Чен Ына.

| 2019-05-26T17:59:23+00:00 26 мая 2019, 19:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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