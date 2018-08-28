Трамп в официальном заявлении почтил память Маккейна

После общественного давления президент США Дональд Трамп в понедельник, 27 августа, выпустил официальное заявление, в котором почтил память скончавшегося сенатора Джона Маккейна. Помимо этого, Трамп распорядился до окончания похорон Маккейна приспустить флаги на правительственных зданиях. Ранее Трамп в коротком сообщении в твиттере выразил соболезнования родным Маккейна, но не признал заслуг умершего политика.

Как следует из заявления Трампа, вопреки политическим разногласиям, он «уважает службу сенатора Маккейна на благо нашей страны». Президент США также сообщил, что обратился с просьбой к главе аппарата Белого дома Джону Келли, министру обороны Джеймсу Мэттису и своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону быть его представителями на траурных мероприятиях.

В понедельник газета The Washington Post сообщила, что Трамп отклонил ранее подготовленное заявление, в котором говорилось о военных и политических заслугах Маккейна. В нем сенатор был назван «героем». Помимо этого, Трамп в субботу, когда поступило сообщение о смерти Маккейна, распорядился приспустить флаги, однако в понедельник они были вновь подняты.

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