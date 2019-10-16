Трамп в очередной раз пригрозил разрушить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп предупредил о «разрушительных» последствиях экономике Турции, если переговоры вице-президента США Майка Пенса с турецким лидером Тайипом Эрдоганом не будут успешными, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой, сообщает РИА Новости.

«Думаю, наш вице-президент, очень квалифицированный человек, все сделает хорошо завтра. Он встретится с президентом (Турции) Эрдоганом. Думаю, у них будет успешная встреча, если нет – то санкции и некоторые другие вещи, которые мы делаем, будут иметь разрушительный эффект на экономику Турции», — сказал президент США.

Он сообщил, что анонсированная ранее поездка Пенса в Анкару может состояться позднее в среду или четверг.