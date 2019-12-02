Трамп в очередной раз подверг критике расследование по импичменту

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отправлять юриста на слушания по импичменту в Юридическом комитете Палаты представителей, поскольку «вся эта затея – фабрикация».

Глава комитета Джеррольд Надлер пригласил Трампа и его адвоката посетить первое заседания в рамках новой фазы расследования по импичменту.

«То, что они делают с нашей страной, – настоящий позор», – сказал Трамп в понедельник, садясь на борт президентского вертолета.

Как сообщает «Голос Америки», Трамп выразил возмущение по поводу того, что слушания будут проходить в тот момент, когда он будет находиться на саммите лидеров НАТО в Лондоне.

«Это одна из самых важных поездок для президента», – подчеркнул он, добавив, что дата саммита была согласована еще год назад.

Президент подчеркнул, что республиканцы единодушно осуждают идею импичмента, а демократам расследование причиняет только вред. «Я думаю, это очень сильно укрепит популярность республиканцев», – заявил Трамп.