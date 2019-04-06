Трамп в очередной раз отказался от участия в ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома

Президент Дональд Трамп сказал в пятницу, что он в очередной раз пропустит ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, назвав это мероприятие «слишком негативным», сообщает Голос Америки.

Президент отказывается от участия в традиционном ужине с журналистами третий год подряд. В этом году мероприятие пройдет 27 апреля в одной из вашингтонских гостиниц.

У Трампа сложились непростые отношения с пресс-пулом Белого дома, журналистов которого он часто обвиняет в предвзятости. При этом президент охотно общается с прессой и отвечает на вопросы репортеров почти каждый день.

В пятницу утром Дональд Трамп сказал журналистам, что вместо посещения ужина он примет участие в политическом митинге со своими сторонниками.

«Я собираюсь провести митинг, потому что ужин так скучен и так негативен… так что мы проведем очень позитивный митинг», – заявил президент.

По словам Трампа, сейчас рассматриваются три места, в которых, возможно, будет организован митинг с его сторонниками.

«Это будет большой (митинг), а ужин с корреспондентами слишком негативен. Я люблю позитивные вещи», – добавил президент.