Трамп уничтожает ВТО и ООН

В Женеве в закрытом формате состоялась встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с советником по национальной безопасности президента США Джоном Болтоном. В рамках встречи обсуждался вопрос присутствия иранских сил в Сирии, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Мы обсуждали вопрос иранских войск в Сирии, как регулярных, так и нерегулярных. Наша цель состоит в том, чтобы все иранские силы вернулись в Иран. Это позиция, которую, думаю, президент Владимир Путин разделил бы. Мы обсуждали различные пути, с помощью которых это можно осуществить», — заявил Болтон.

По словам Болтона, также обсуждали экономические санкции против Ирана. «Я объяснил, что наша цель оказать максимальное давление на иранский режим», — добавил он.

Вопрос Ирана на данный момент стал краеугольным камнем в мировой геополитике. Дональд Трамп решительно намерен дожать Иран, но не находит согласия международного сообщества. Так Спецдокладчик ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири заявил, что нововведенные США санкции в отношении Ирана незаконны.

Он также подчеркнул, что санкции подрывают иранскую экономику и негативно отражаются на жизни мирных граждан страны.

Спецдокладчик напомнил, что, согласно уставу ООН, санкции могут вводиться только по решению Совета безопасности, ограничения не должны нарушать права обычных граждан и должны иметь под собой законную основу. В случае санкций США против Ирана, по мнению Джазаири, ни один из этих критериев не соблюден. В связи с этим он призвал Штаты разрешить ввоз в Иран сельскохозяйственных товаров, продовольствия, медикаментов и медтехники.

Со своей стороны, США пригрозили оставить ООН без денег, тот же Болтон заявил, что Соединенные Штаты сократят финансирование ООН.

По словам советника, в настоящее время США оплачивают 22% бюджета Совета по правам человека (СПЧ) и управления верховного комиссара по правам человека. В будущем эти платежи будут сокращены.

Болтон подчеркнул, что американские власти рассчитывают, что сокращение расходов «окажет воздействие» на СПЧ. При этом советник президента не стал уточнять, о какой сумме идет речь.

Если же перефразировать слова Болтона, то это означает, что сокращение финансирования, быстро отрезвит ООН. С политикой Трампа в отношении Ирана не согласны также и в Европе. Несмотря на то, что крупные европейские компании покидают Иран, дабы не потерять свои позиции на американском рынке, ЕС намерен продолжить экономическое и политическое сотрудничество с Ираном.

Именно поэтому, Еврокомиссия выделила Ирану €18 миллионов «для проектов в поддержку устойчивого экономического и социального развития в Исламской Республике Иран», причем €8 млн. предназначено для частных компаний.

Это первый транш финансовой помощи стране, общий размер которой определен в €50 млн. Средства выделяются ЕС для решения «ключевых экономических и социальных проблем» Ирана, отмечает ЕК. ЕС будет поддерживать Иран, пока страна привержена «полному и эффективному» соблюдению договоренностей «ядерной сделки», частью которого является отмена санкций, уточняет исполнительный орган Евросоюза.

Естественно, что 50 миллионов евро для огромного Ирана – это скромная и незначительная сумма, скорее даже символическая, но громко заявляющая о позиции ЕС в этом вопросе. Как и в случае с ООН, Трамп, понимая всю важность и значимость построения мировой экономики, начинает шантажировать вводом пошлин на европейские товары, дабы склонить Европу на свою сторону. То же самое касается и Китая, США по отношению и к этой стране непреклонны.

Вводя пошлины на те или иные товары, Трамп сводит на нет существование ВТО. Какой смысл в этой организации, если крупные экономические державы мира США, Китай и ЕС облагают друг друга пошлинами? Соответственно, Трамп ломает привычную мировую либеральную экономическую модель «открытых рынков и дверей, а также здоровой экономической конкуренции».

Комментируя ситуацию, российский политолог Адександр Собянин, сказал #, что и Россия и США выступают за то, чтобы иранские военные подразделения были заменены на местные правительственные военные формирования, но не было достигнуто согласия по тому, как этого добиться.

«Иран просто игнорирует эти заявления, потому что для них просто взять все бросить и уйти только потому, что так хочет США и Россия, невозможно. Ни Вашингтон, ни Москва не имеют реальных рычагов или же «дубинки и пряника», чтобы побудить Иран выйти из Сирии. Такое решение принято США, потому что сам Вашингтон тоже решил прекратить финансирование сирийских оппозиционных и других формирований в Сирии. С другой же стороны, другие спонсоры оппозиции – страны залива, не смогут без участия США добиться каких-либо успехов в Сирии», — отметил эксперт.

Он также добавил, что, прекращение финансирования США не означает, что Америка намерена потерять свое влияние в Сирии, это возможно только при поддержке России.

Говоря об экономической войне между США и ЕС, эксперт подчеркнул, что ни о какой войне речи не может быть, потому что сегодня ни одна страна мира не может и даже не планирует нанести финансовый ущерб США.

«Более того, при Трампе, экономика США начала очень быстро выздоравливать и в процентах роста и в процентах занятости населения. Против Трампа идет информационная война внутри США. На сегодня 90% новостей о нем носят негативный характер, хотя объективные показатели США очень хорошие», — считает он.

Политолог также добавил, что в действительности США сегодня ломают экономическую конфигурацию мира, ломают финансово-банковскую систему.

«Трамп ломает блок НАТО и банковско-финансовую систему. И за эти изменения должны платить крупные экономические субъекты. Россия к таким не относится, соответственно ущерб наносится крупным экономическим субъектам — ЕС, Китаю, арабским странам. В цивилизационном понятии, на сегодня в мире нет новых предложений, куда развиваться дальше, у США — есть, и они намерены их развивать. Европа при всем своем желании сотрудничать с Ираном, не имеет военного основания и политической субъектности, чтобы отстаивать свои интересы, и поэтому, скорее всего, она уйдет из Ирана», — резюмировал он.

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