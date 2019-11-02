Трамп уменьшил лимит на прием беженцев в США в 2020 году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уменьшил лимит на прием беженцев в 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на распоряжение американского лидера, распространенное Белым домом.

В документе сказано, что в 2020 году США примут 18 тысяч беженцев.

Отмечается, что такое количество беженцев является обоснованным с гуманитарной точки зрения и отвечает национальным интересам США.

В прошлом году США приняли почти в два раза больше беженцев — 30 тысяч человек, а два года назад количество беженцев в США составило 110 тысяч.

Напомним, уменьшение числа беженцев в США было одним из предвыборных обещаний Трампа.

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