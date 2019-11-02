Трамп уменьшил лимит на прием беженцев в США в 2020 году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уменьшил лимит на прием беженцев в 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на распоряжение американского лидера, распространенное Белым домом.

В документе сказано, что в 2020 году США примут 18 тысяч беженцев.

В прошлом году США приняли почти в два раза больше беженцев — 30 тысяч человек, а два года назад количество беженцев в США составило 110 тысяч.

Напомним, уменьшение числа беженцев в США было одним из предвыборных обещаний Трампа.

Ранее Дональд Трамп рассказал о собаке, отличившейся при спецоперации в Сирии (aif.ru)

| 2019-11-02T09:48:22+00:00 2 ноября 2019, 09:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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