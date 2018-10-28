Трамп уличил Россию в попытке получить экономическую помощь от США

Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в штате Иллинойс заявил, что Россия хочет получить экономическую помощь от США. Его слова передает РИА Новости.

«Не забывайте. Россия хочет от нас помощи в экономике. У нас есть экономика. Мы создали такое благосостояние. Я проделал действительно хорошую работу — 11,7 триллиона долларов. Россия хочет нашего участия», — сказал Трамп.

Также в ходе выступления он упомянул свою встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, назвав ее «великолепной». Американский лидер отметил, что многие несправедливо критикуют его за излишнюю любезность по отношению к российскому коллеге. «Если бы я пришел к Путину и начал боксерский поединок, они бы сказали: «Он был слишком жесткий, это ужасно». Другими словами, нет никакой разницы», — добавил Трамп.

По итогам 2017 финансового года дефицит федерального бюджета США достиг наивысших показателей за последние шесть лет. Он составил 779 миллиардов долларов, что на 17 процентов (113 миллиардов) больше, чем годом ранее.

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