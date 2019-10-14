Трамп требует от Турции и курдов не допустить побега заключенных боевиков

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Турция и курды не допустили побега заключенных боевиков террористической группировки «Исламское государство».
«США удерживают худших из заключенных ИГ. Турция и курды не должны позволить им бежать. Европа должна была забрать их после многочисленных требований. Они должны делать это сейчас. Они никогда не приедут в США, их сюда не пустят!» — написал Трамп в Twitter, сообщает РИА Новости.
На фоне военной операции Анкары против курдов на севере Сирии появились сообщения о побеге заключенных-игиловцев из тюрем союзных США формирований SDF. Высокопоставленный представитель госдепа на прошлой неделе сказал журналистам, что в зоне операции Турции могли оказаться до 10 тысяч заключенных боевиков ИГ и членов их семей.