Трамп требует от Турции и курдов не допустить побега заключенных боевиков

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Турция и курды не допустили побега заключенных боевиков террористической группировки «Исламское государство».
«США удерживают худших из заключенных ИГ. Турция и курды не должны позволить им бежать. Европа должна была забрать их после многочисленных требований. Они должны делать это сейчас. Они никогда не приедут в США, их сюда не пустят!» — написал Трамп в Twitter, сообщает РИА Новости.
На фоне военной операции Анкары против курдов на севере Сирии появились сообщения о побеге заключенных-игиловцев из тюрем союзных США формирований SDF. Высокопоставленный представитель госдепа на прошлой неделе сказал журналистам, что в зоне операции Турции могли оказаться до 10 тысяч заключенных боевиков ИГ и членов их семей.
| 2019-10-14T08:44:15+00:00 14 октября 2019, 10:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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