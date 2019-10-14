Трамп требует от Турции и курдов не допустить побега заключенных боевиков

На фоне военной операции Анкары против курдов на севере Сирии появились сообщения о побеге заключенных-игиловцев из тюрем союзных США формирований SDF. Высокопоставленный представитель госдепа на прошлой неделе сказал журналистам, что в зоне операции Турции могли оказаться до 10 тысяч заключенных боевиков ИГ и членов их семей.