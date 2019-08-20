Трамп стал дедушкой в десятый раз

Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.

В апреле сын Трампа сообщал, что он и его супруга Лара ждут ребенка, который должен появиться на свет в августе.

«Лара Трамп и я рады поприветствовать приход Каролины Дороти Трамп в этот мир. Мы уже любим тебя», — написал Эрик Трамп в своем микроблоге в Twitter.

В сентябре 2017 года у пары родился первый малыш, которому дали имя Эрик Люк. Также у главы Белого дома пять внуков от сына Дональда Трампа-младшего и трое от дочери Иванки.