Трамп сравнил Турцию и курдов с детьми

Президент США Дональд Трамп в четверг, описывая ситуацию на северо-востоке Сирии, сравнил Турцию и курдов с двумя детьми.

«Иногда им нужно дать немного повоевать, потом люди понимают, насколько жесткими бывают боевые действия <…> Это как с двумя детьми: им нужно дать подраться, а потом разнять», — сказал американский лидер, выступая перед сторонниками в штате Техас.

«Они воевали в течение нескольких дней, это было достаточно ожесточенно. Курды — это наши друзья, Турция — тоже наш друг, но они воевали, <…> это было ужасно <…> Они не могли достичь соглашения <…> Мы отправились туда и сказали, что хотим паузы», — добавил американский президент.(ТАСС)