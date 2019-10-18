Трамп сравнил Турцию и курдов с детьми

Президент США Дональд Трамп в четверг, описывая ситуацию на северо-востоке Сирии, сравнил Турцию и курдов с двумя детьми.

«Иногда им нужно дать немного повоевать, потом люди понимают, насколько жесткими бывают боевые действия <…> Это как с двумя детьми: им нужно дать подраться, а потом разнять», — сказал американский лидер, выступая перед сторонниками в штате Техас.

«Они воевали в течение нескольких дней, это было достаточно ожесточенно. Курды — это наши друзья, Турция — тоже наш друг, но они воевали, <…> это было ужасно <…> Они не могли достичь соглашения <…> Мы отправились туда и сказали, что хотим паузы», — добавил американский президент.(ТАСС)

| 2019-10-18T08:48:57+00:00 18 октября 2019, 11:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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