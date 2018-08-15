Трамп сплачивает Турцию и Россию

Для разнообразия — твит Дональда Трампа, с которым могут согласиться все, иронизирует Independent: «Наши отношения с Турцией на данный момент плохие!»

Они скатились до балаганной экономической «войны», когда США вводят все большие пошлины на предметы турецкого экспорта, а Турция бесшабашно поддерживает свою девальвированную лиру против мощного доллара. «Как всегда, в этой экономической войне нет победителей. Отличие в данном случае состоит в том, что она может спровоцировать геополитические изменения, которые могут поставить под угрозу западную безопасность и мир во всем мире», — полагает редакция газеты.

«Вместе с Саудовской Аравией и Израилем Турция является (или являлась) единственным крупным надежным партнером Америки в регионе — и таким, который даже сейчас, скорее всего, внесет свой вклад в установление политической и военной стабильности, в том числе сдерживая Россию и Иран в конфликтах в Сирии и Ираке», — говорится в статье.

Ведь опасность сейчас заключается в том, что отчуждение Турции от США и НАТО будет настолько полным, что это оттолкнет ее еще больше к ее историческому сопернику, России, предупреждают журналисты. «Несмотря на многолетние ожесточенные споры — включая конфликт вокруг сбитого российского истребителя, — президенты Эрдоган и Путин начали выстраивать своего рода неформальный локальный альянс, отложив на время старую вражду вокруг Черного моря и проливов», — отмечает издание.

«Последние жесткие санкции США против Ирана и Турции не привели ни к чему, кроме укрепления российского влияния и усиления напряженности», — говорится в статье.

«С точки зрения Кремля, американский президент просто не мог оказать России большую дипломатическую помощь, даже если бы сам Путин заправлял в Белом доме. Россия, без особых усилий со своей стороны, приобрела двух мощных союзников — Турцию и Иран, что отвечает российским интересам», — пишет издание.

Уже не в первый раз президент Трамп ставит под угрозу безопасность Америки и мир во всем мире, полагают авторы статьи. «Если это будет предшествовать более разумному диалогу с Турцией, то этот ущерб может быть компенсирован. Если нет, и он оттолкнет Турцию от НАТО в объятия путинской России, последствия могут быть воистину катастрофическими, особенно для еще оставшихся у Америки друзей и жизненно важных интересов на Ближнем Востоке», — заключают они и о чем информирует своих читателей Inopressa.

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