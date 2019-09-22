Трамп согласился поговорить с Ираном о мире

Президент США Дональд Трамп готов ознакомиться с планом Ирана по обеспечению безопасности в Персидском заливе. Об этом он заявил журналистам в воскресенье, 22 сентября, сообщает РИА Новости.

«Я всегда открыт», — отметил Трамп, добавив, что никаких встреч с руководством Ирана на полях ближайшейГенеральной Ассамблее у него не запланировано.

Ранее Иран сообщил, что представит в ООНпроект по сотрудничеству со странами региона в вопросе безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, отмечает агентство. Об этом в эфире национального телевидения заявил президент Хасан Рухани.

В воскресенье, 22 сентября, Рухани призвалСША не вмешиваться в дела страны, а также продемонстрировал ракеты, способные достичь американских баз в регионе, — это «Бавар 373», дальность действия которых превышает две тысячи километров. Они могут достичь Израиля или военных баз США на Ближнем Востоке.

14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел взрыв, который привел к пожару. После этого страна вынуждена была сократить добычу нефти вдвое. Ответственность за произошедшее взяло на себя движение повстанцев-хуситов «Ансар Аллах». США считают, что к атаке причастен Иран. Позже Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток для укрепления обороны Саудовской Аравии (lenta.ru).