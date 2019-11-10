Трамп собирается опубликовать во вторник стенограмму своего второго разговора с Зеленским

Президент Дональд Трамп заявил, что Белый дом, скорее всего, опубликует во вторник стенограмму его второго телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Голос Америки.

«У нас есть еще одна стенограмма на подходе, которая очень важна, — сказал президент журналистам на авиабазе Эндрюс перед визитом в Алабаму. — Я отдам вам вторую стенограмму, потому что президент Украины звонил мне дважды».

Беседуя с прессой, Трамп еще раз повторил, что «слушания не должны проводиться». Он обратился к журналистам с просьбой прочитать стенограмму его разговора с Зеленским, в том числе и второго разговора: «Прочитаете стенограмму второго звонка и скажете мне, если считаете, что с ней что-то не так».

Президент заявил, что «с радостью» передаст вторую стенограмму в Палату представителей, и в очередной раз назвал расследование об импичменте «охотой на ведьм на самом высоком уровне».