Трамп снял санкции, наложенные на Турцию

Президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия в районе турецко-сирийской границы прекращены, и он поручил снять санкции, наложенные на Турцию в связи с началом ее наступления в Сирии несколько дней назад.

«На протяжении пяти дней вы видели, что прекращение огня, о котором мы говорились на сирийской границе, соблюдается и соблюдается очень хорошо, лучше всяких ожиданий. Сегодня утром правительство Турции проинформировало мою администрацию, что они остановят боевые действия и наступление в Сирии и что будет… постоянное прекращение огня. Я верю, что оно будет постоянным», — заявил Трамп, выступая со специальным обращением в Белом доме.

Он добавил, что дал указание министру финансов «снять все санкции, введенные 14 октября в ответ на турецкое наступление».

«Санкции будут сняты, если только не произойдет чего-то, что нас не обрадует», — добавил американский президент. (РИА Новости)