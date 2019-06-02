Трамп снова пригрозил Мексике

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что «Америка сыта Мексикой по горло». По словам Трампа, она «измывается» над США, не останавливая поток мигрантов из стран Центральной Америки, которые отправляются на север в надежде получить убежище в США, сообщает Голос Америки.

Трамп, который грозит ввести 5-процентные пошлины на мексиканские товары, если Мехико не остановит мигрантов на их пути к США, обвинил южного соседа в том, что он «берет, но никогда не дает».

«Так продолжается десятилетиями», – добавил он.

«Или они остановят вторжение в нашу страну наркодилеров, картелей, торговцев людьми, мошенников и нелегальных иммигрантов – что они могут сделать очень легко, – или наши многочисленные компании и рабочие места, которым по глупости позволили перебраться на южную сторону границы, будут возвращены в Соединенные Штаты с помощью налогообложения (пошлин)».