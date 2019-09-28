Трамп сказал российским дипломатам, что он не обеспокоен вмешательством в выборы

Президент Дональд Трамп, беседуя с двумя высокопоставленными российскими чиновниками в 2017 году, сказал, что его не беспокоит вмешательство Москвы в американские выборы. Это побудило представителей Белого дома ограничить доступ к стенограммам бесед президента, сообщила в пятницу газета Washington Post.

Стенограмма встречи Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком, которая прошла в Овальном кабинете, была предоставлена только нескольким сотрудникам администрации. Белый дом, таким образом, попытался предотвратить публикацию комментариев президента, пишет WP, ссылаясь на нескольких бывших представителей администрации, знакомых с ситуацией.

В Белом доме на вопросы Reuters пока не ответили.

Встреча Трампа с Лавровым и Кисляком уже расценивалась как «неоднозначная», так как после нее выяснилось, что Трамп раскрыл россиянам секретную информацию о запланированной операции против «Исламского государства».

Когда разговор зашел о вмешательстве в выборы, Трамп сказал Лаврову и Кисляку, что его не беспокоит российское вмешательство, так как «Соединенные Штаты делали то же самое в других странах», сообщает газета. (Голос Америки)