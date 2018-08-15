Трамп «сильно разочарован» Турцией

Нет никаких признаков, указывающих на то, что процесс ухудшения отношений между США и Турцией прекращается, несмотря на то, что Анкара является союзником США по НАТО, размещает у себя стратегически важную базу ВВС США Инджирлик и является выходом в Черное море для ВМС США.

Президент США Дональд Трамп «очень сильно разочарован» тем, что Турция по-прежнему содержит под стражей американского пастора, других американских граждан и сотрудников дипломатических учреждений, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс, сообщает «Голос Америки».

Источники в администрации сообщают об активном обсуждении новых санкций против Турции.

Однако на брифинге во вторник Сандерс отказалась сообщить, каким образом правительство США намерено усилить давление на Анкару, которая неоднократно игнорировала призывы Трампа и других к освобождению христианского пастора Эндрю Брансона.

Турция обвиняет Брансона в шпионаже и содержит его под домашним арестом до суда.

Напряженность в отношениях обещает возрасти еще больше, поскольку в среду турецкий суд отверг апелляцию американского пастора.

Турция также вдвое увеличила пошлины на ряд продуктов, импортируемых из США, в том числе автомобили, табачные изделия и алкогольные напитки.

Советник по национальной безопасности Джон Болтон в понедельник встретился в Белом доме с послом Турции в Вашингтоне Сердаром Киличем, однако их дискуссия, как сообщается, не привела к существенному прогрессу.

Трамп, который назвал арест Брансона «полным позором», в минувшую пятницу удвоил пошлины на экспорт турецкой стали и алюминия, чтобы усилить давление на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Разногласия с США сближают Турцию с Россией – ключевым противником НАТО, которая в то же время поставляет в Турцию более половины необходимого ей газа.

26 просмотров