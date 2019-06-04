«Трамп-шар» поднялся в небо над Лондоном

Шестиметровый воздушный шар в виде изображенного младенцем президента США Дональда Трампа поднялся в воздух во вторник утром на парламентской площади в центре Лондона, сообщает РИА новости.

Акция, ставшая началом серии протестов против госвизита Трампа в Британию, проводится не в первый раз. В июне прошлого года такой же, но чуть меньший «Трамп-шар» поднимался в воздух на том же месте во время рабочего визита Трампа в Соединенное Королевство.

Как и в прошлый раз, в этом году активисты, называющие себя антифашистами, при помощи краудфандинга собрали необходимую сумму денег на изготовление шара и покупку гелия для его заправки. В этом году надувной Трамп предстал в уже знакомом образе: одетым в подгузник младенцем с мобильным телефоном в руке.

| 2019-06-04T15:01:55+00:00 4 июня 2019, 16:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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