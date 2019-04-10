Трамп считает расследование его предвыборной кампании попыткой переворота

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что лица, начавшие расследование его предвыборной кампании, пытались совершить «государственный переворот» и пошли на «государственную измену», чтобы помешать ему одержать победу на выборах, сообщает Голос Америки.

«Все в этом деле нечестно», – заявил президент, добавив, что «страна жаждет», чтобы генпрокурор Уильям Барр расследовал обстоятельства, при которых три года назад Минюст начал расследование о связях между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Президент выступил с критикой в адрес бывших чиновников Минюста и ФБР, которых он назвал «грязными копами».

«То, что они сделали, постыдно, – заявил президент. – Это было незаконное расследование. Это была попытка переворота, попытка свергнуть президента. Их действия – это государственная измена».

Тем временем Барр пообещал в ближайшие дни обнародовать доклад Мюллера с купюрами.