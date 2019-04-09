Трамп считает несправедливым решение суда о блокировке его указа о нелегальной миграции

Президент США Дональд Трамп недоволен решением окружного суда города Сан-Франциско (штат Калифорния), приостановившем исполнение его указа, который предписывал отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. Как передает ТАСС, об этом он написал в понедельник на своей странице в Twitter.

«Судья 9-го округа только что постановил, что Мексика слишком опасна для мигрантов. Так несправедливо по отношению к США. Ситуация вышла из-под контроля!» — говорится в его сообщении.

Администрация Трампа привлекла несколько тысяч военнослужащих к операции «Верный Патриот» (Faithful Patriot) по противодействию нелегальной миграции на границе с Мексикой. 9 ноября 2018 года глава государства подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим эту границу. Основанием для указа названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США караваны мигрантов.