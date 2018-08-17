Трамп считает, что уже вернул Америке величие

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал Америку великой и тем самым выполнил предвыборное обещание. Об этом он в пятницу, 17 августа, написал в своем Twitter.

В частности, в микроблоге глава Белого дома устроил полемику с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо относительно величия США.

«Я уже вернул Америке величие. Достаточно посмотреть на рыночные показатели, уровень занятости, положение в армии. А дальше все будет только лучше», — пообещал Трамп.

Как известно, сделать Америку снова великой было основным лозунгом предвыборной кампании Трампа. Так в его штабе хотели дать народу понять, что кандидат намерен исправить ошибки, допущенные его предшественниками на посту президента.

Вместе с тем Куомо, представляющий Демократическую партию, с утверждениями Трампа не согласился. В ходе выступления в среду он заявил, что не надо возвращать США величие, потому что в прошлом они не были такими уж великими.

За это губернатора раскритиковали его оппоненты, которые считали, что после таких слов Куомо следует извиниться перед американцами. Однако Куомо от своего высказывания отказываться не стал, но пояснил, что подлинное величие Америки наступит, когда у всех граждан будут равные права.

«То, что называют бывшим величием, не наш выбор. Мы не хотим возвращаться к дискриминации, сегрегации, сексизму, изоляционизму, расизму и ку-клукс-клану», — написал политик в своем Twitter.

Куомо не раз критиковал Трампа. Например, 13 августа он опубликовал серию фотографий, которые, по его мнению, показывают, кто именно делал страну великой. На них изображены приезжающие в Нью-Йорк мигранты, борцы за права женщин и представителей сексуальных меньшинств. Действия же нынешней администрации губернатор называл отвратительными.

В свою очередь ведущая передачи на телеканале Fox News Эйнсли Эрхард, комментируя высказывание Эндрю Куомо, заявила, что Америка победила коммунистическую Японию и радикальных исламистов, назвала США «самой щедрой страной в мире», отметив, что благодаря ней мир становится лучше.

«Мы — великая страна» — заключила она. Один из ведущих попытался исправить ошибку коллеги, сказав, что США победили «коммунизм, Японию и много что еще».

31 просмотров