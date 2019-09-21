Трамп считает, что украинская «охота на ведьм» провалится

Президент США Дональд Трамп убежден, что запущенная Демократической партией «охота на ведьм» из-за содержания его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским потерпит крах.

«Демократы и фейковые новости всегда проваливают свои схемы «охоты на ведьм», но теперь стараются запустить еще одну — такую же нелепую, как и все остальные, — написал глава Белого дома в субботу в Twitter. — Теперь называют это украинской «охотой на ведьм». Все это попытки защитить сонного Джозефа Байдена (бывший вице-президент США и кандидат в президенты на выборах 2020 года). Они опять провалятся!»(ТАСС)

| 2019-09-21T20:35:59+00:00 21 сентября 2019, 21:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss