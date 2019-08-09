Трамп считает, что у его вероятного соперника «не все дома»

Претендент на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден наглядно демонстрирует своими высказываниями, что у него «не все дома». Такое мнение выразил нынешний глава администрации США республиканец Дональд Трамп, комментируя в пятницу журналистам в Белом доме новую оплошность, которую допустил Байден.

«Послушайте, у Джо не все дома. Я слышал этот комментарий, видел это по телевидению, слышал его комментарий. У Джо Байдена не все дома. Такого иметь президентом нельзя», — сказал Трамп.

При этом он подчеркнул, что не считает Байдена сильным соперником на предстоящих в ноябре 2020 года следующих президентских выборах и будет только приветствовать возможное выдвижение демократами его кандидатуры. «Я буду рад, если он станет кандидатом», — заявил Трамп.

Выступая в четверг на предвыборном мероприятии в штате Айова, организованном демократами азиатского и латиноамериканского происхождения, Байден заявил, что «неимущие дети столь же умны и талантливы, сколь белые дети». Вскоре после этого он поправился, заверив, что хотел сказать «дети из богатых семей».

| 2019-08-09T21:00:22+00:00 9 августа 2019, 23:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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