Трамп считает, что торговое соглашение с Китаем уже очень близко

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox Business Network, что, по его мнению, торговое соглашение США с Китаем уже «очень близко».

В среду Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на значительное время. Заявление президента прозвучало на фоне продолжающихся непростых переговоров США и Китая по заключению торгового соглашения. Трамп подтвердил, что переговоры будут продолжены в ближайшее время, пишет РИА Новости.

«Я думаю, многие люди ждут (торгового — ред.) соглашения с Китаем. Я думаю, оно будет иметь большое влияние, возможно, большее, чем люди думают… Я думаю, что мы подбираемся очень близко. Это не значит, что мы достигнем его, но я думаю, что мы подбираемся очень близко», — приводит телеканал текстовую расшифровку интервью.