Трамп считает, что новые ввозные пошлины помогут сократить госдолг

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря новым ввозным пошлинам на импортные товары США смогут выплатить значительную часть государственного долга, как передаёт РИА Новости.

«Тарифы прекрасно работают! Каждая страна на планете хочет вывезти богатство из США, всегда в ущерб нам. Я говорю, когда они приходят, обложите их налогом. Если они не захотят этого, дайте им строить или производить товар в США. В любом случае, это означает рабочие места и большое богатство», — написал Трамп в Twitter

«Благодаря тарифам мы сможем начать выплачивать большие суммы от долга в размере 21 триллиона долларов, немалую часть которого накопила администрация Обамы», — написал американский президент.

Он добавил, что одновременно следует снижать налоги для американцев.

Ранее Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий против большинства стран, включая Китай, страны ЕС и Россию. В ответ ряд стран объявили о собственных мерах. Так, Китай ввел пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, преимущественно из штатов, где избиратели поддержали Трампа на выборах.

33 просмотров