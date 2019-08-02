Трамп считает, что Китай и Иран хотели бы победы демократа на выборах в США 2020 года

Президент США Дональд Трамп считает, что Китай, Иран и некоторые другие государства хотели бы победы кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года. Об этом американский лидер написал в четверг в Twitter.

«Китай, Иран и другие иностранные государства смотрят на кандидатов от демократов и «пускают слюни» при мысли, что существует небольшая вероятность того, что они смогут иметь дело с ними (на посту президента — прим. ТАСС) в не столь отдаленном будущем. Они смогли бы тогда нажиться на наших любимых Соединенных Штатах как никогда прежде. Но пока президентом остается Трамп, этому не бывать!» — заявил он.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.(ТАСС)

| 2019-08-01T23:12:25+00:00 2 августа 2019, 05:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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