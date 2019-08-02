Трамп считает, что Китай и Иран хотели бы победы демократа на выборах в США 2020 года

Президент США Дональд Трамп считает, что Китай, Иран и некоторые другие государства хотели бы победы кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года. Об этом американский лидер написал в четверг в Twitter.

«Китай, Иран и другие иностранные государства смотрят на кандидатов от демократов и «пускают слюни» при мысли, что существует небольшая вероятность того, что они смогут иметь дело с ними (на посту президента — прим. ТАСС) в не столь отдаленном будущем. Они смогли бы тогда нажиться на наших любимых Соединенных Штатах как никогда прежде. Но пока президентом остается Трамп, этому не бывать!» — заявил он.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.(ТАСС)