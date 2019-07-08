Трамп считает, что Ирану стоит быть осторожным

Властям Ирана следует проявлять осторожность в том, что касается сделанных ими ранее заявлений по выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил в воскресенье журналистам президент США Дональд Трамп, его выступление транслировал телеканал Fox News.

«Ирану стоит быть осторожным», — сказал он, комментируя объявление иранских властей о том, что Тегеран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%.

«Иран никогда не будет обладать ядерным оружием», — добавил он.

| 2019-07-08T01:15:17+00:00 8 июля 2019, 09:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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