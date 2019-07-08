Трамп считает, что Ирану стоит быть осторожным

Властям Ирана следует проявлять осторожность в том, что касается сделанных ими ранее заявлений по выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил в воскресенье журналистам президент США Дональд Трамп, его выступление транслировал телеканал Fox News.

«Ирану стоит быть осторожным», — сказал он, комментируя объявление иранских властей о том, что Тегеран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%.

«Иран никогда не будет обладать ядерным оружием», — добавил он.