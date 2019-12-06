Трамп считает, что импичмент станет средством политической борьбы

Президент США Дональд Трамп считает, что намерение демократов предъявить ему обвинения и объявить импичмент в палате представителей сделает этот акт рутинным средством политической борьбы, а это противоречит намерениям авторов американской конституции.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в четверг, что президенту Дональду Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента.
«Это будет означать, что крайне важный и редко используемый акт импичмента будет использоваться в рутинном порядке для нападения на будущих президентов. Отцы-основатели задумали не это», — написал Трамп в Twitter.
| 2019-12-05T23:01:14+00:00 6 декабря 2019, 06:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss