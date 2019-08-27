Трамп считает аннексию Крыма ошибкой Обамы

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что у его предшественника Барака Обамы была возможность не допустить того, чтобы Россия присоединила Крым.

«Обаму перехитрили. Они (власти России. – Ред.) присоединили Крым во время его пребывания у власти. Он мог остановить это, но он не смог это сделать», – сказал Трамп, пишет segodnya.ua.

По его словам, то, что Обама допустил присоединение Крыма, «очень плохая» вещь.

«Если бы это произошло во время моего президентского срока, я бы сказал: «Извините, ребята! Я сделал ошибку», – добавил Трамп.

Он указал, что Крымский полуостров имеет важное стратегическое значение, поскольку Россия может размещать там свои подлодки.

«Крым был аннексирован во время президентского срока Обамы. Это очень большая и важная территория. Это место, где у России размещены подлодки. Они не такие мощные и не такие большие, как наши, но у них есть подлодки», – добавил президент США.