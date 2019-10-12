Трамп разрешит минфину США вводить «существенные» санкции против Турции

«Я только что встречался с президентом Трампом, и он авторизовал и подпишет новый указ, который дает минфину США в консультациях с ним (президентом) и госсекретарем (Майком) Помпео право на введение очень серьезных санкций, которые могут быть направлены на любое физлицо, связанное с правительством Турции. Это будут и первичные, и вторичные санкции», — сказал он.

По словам Мнучина, Трамп обеспокоен военной операцией Турции в Сирии, которая может быть направлена на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, а также религиозные и национальные меньшинства. «Хотел бы подчеркнуть, что в настоящий момент мы не вводим санкции. Но, как президент сказал, он дает нам существенные права», — сказал он. Мнучин отметил, что это «очень мощные санкции», но выразил надежду, что прибегать к ним не придется. Он также заверил журналистов, что США при необходимости могут заморозить экономику Турции.(РИА Новости)