Трамп разрешил полностью рассекретить «российское дело» Мюллера

Американский лидер Дональд Трамп в четверг разрешил Министерству юстиции США рассекретить любую на его взгляд информацию, касающуюся изучения обстоятельств начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном распоряжении президента, а также заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

В четверг «по просьбе и рекомендации [министра юстиции и] генерального прокурора Соединенных Штатов [Уильяма Барра] президент Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу незамедлительно и всесторонне сотрудничать с расследованием генерального прокурора» обстоятельств начала разбирательства Мюллера, отметила она. «Генеральному прокурору также были переданы все полномочия по рассекречиванию информации, относящейся к этому расследованию, в соответствии с давно установленными стандартами работы с секретной информацией, — отмечается в заявлении. — Сегодняшнее решение способствует тому, чтобы все американцы узнали правду о произошедших событиях и предпринятых во время последних президентских выборов действиях, а также восстановили доверие к нашим государственным институтам», — заключила Сандерс.

Минюст, в частности, выясняет, не совершили ли ошибку сотрудники ФБР, которые во время предвыборной гонки 2016 года обратились в суд за специальным ордером, дающим право осуществлять наблюдение за Картером Пейджем, который в то время являлся советником предвыборного штаба Трампа. Ордер был выдан на основании Закона о наблюдении за иностранной разведкой. Кроме того, Барр, директор ФБР Кристофер Рей, глава ЦРУ Джина Хэспел и руководитель Национальной разведки США Дэниел Коутс работают над обзором методов сбора разведывательных данных, использованных для расследования деятельности предвыборного штаба Трампа в 2016 году.