Трамп расценил расследование Мюллера как «попытку захвата правительства»

Президент Дональд Трамп заявил, что напряженное расследование приписываемых его предвыборному штабу контактов с Россией было равносильно «измене» и «попытке захвата правительства».

Выступая не телеканале Fox News, Трамп заявил, что расследование, которое завершилось снятием с него подозрений в сговоре с Москвой, было «очень мрачным периодом».

При этом слова главы государства можно было расценить, как угрозу наказать тех, кого он винит в инициировании расследования.

«Мы не можем допустить, чтобы такие предательские действия предпринимались в отношении другого президента. Это была попытка захвата нашего правительства, нашей страны – незаконного захвата», – заявил он интервьюеру Шону Хэннити.

Хотя Трамп не пояснил, как он будет добиваться, чтобы такое разбирательство не проводилось снова в аналогичных обстоятельствах, он подчеркнул, что если бы республиканцы таким же образом расследовали деятельность президента-демократа, то за этим последовали бы серьезные наказания.