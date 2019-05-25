Трамп расстроен отставкой Мэй

Президент США Дональд Трамп сожалеет об уходе Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании, об этом сообщает Politico.
«Мне очень жаль Терезу, мне она очень нравится», — заявил глава государства журналистам. Также Трамп подчеркнул, что Мэй хорошая и сильная женщина, которая усердно работает.
Американский лидер добавил, что её уход многих сильно удивил, однако отставка — это необходимый шаг для блага страны.
Напомним, сегодня Тереза Мэй заявила, что уходит в отставку. Она покинет пост главы правительства 7 июня.