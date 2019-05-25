Трамп расстроен отставкой Мэй

Президент США Дональд Трамп сожалеет об уходе Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании, об этом сообщает Politico.

«Мне очень жаль Терезу, мне она очень нравится», — заявил глава государства журналистам. Также Трамп подчеркнул, что Мэй хорошая и сильная женщина, которая усердно работает.

Американский лидер добавил, что её уход многих сильно удивил, однако отставка — это необходимый шаг для блага страны.

Напомним, сегодня Тереза Мэй заявила, что уходит в отставку. Она покинет пост главы правительства 7 июня.

| 2019-05-25T10:21:18+00:00 25 мая 2019, 11:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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