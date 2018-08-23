Трамп рассмотрит помилование Манафорта

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что рассмотрит вопрос помилования бывшего руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта. Об этом сообщила журналистка Эшли Ирхарт, которая беседовала с Трампом.

Отмечается, что интервью с американским лидером выйдет в эфир сегодня.

Ирхарт заявила после беседы с президентом США, что он «упомянул о помиловании Манафорта». По словам журналистки, Трамп «сказал, что рассмотрит это».

«Думаю, ему жаль Манафорта. Они были друзьями, тот не так долго работал на него. Он работал на него, по сути, 100 дней. Президент не знал о всех этих вещах с налогами», − добавила Ирхарт.

Напомним, жюри присяжных в суде Александрии (штат Вирджиния) 22 августа вынесло вердикт по делу Манафорта, признав его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. По сообщениям СМИ, Манафорту грозит до 80 лет заключения по совокупности всех обвинений.

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