Трамп рассказал почему уволил Болтона

Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации. Об этом заявил в среду журналистам глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

«Он совершил некоторые очень крупные ошибки», — сказал президент. «Он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными», — добавил Трамп.

По словам главы государства, Болтон также придерживался неприемлемой позиции по Венесуэле. Кроме того, его высказывания о «ливийской модели» урегулирования ядерной проблемы КНДР лишь затянули ее решение, отметил Трамп. Трамп сообщил, что рассматривает пять кандидатур на должность нового помощника по национальной безопасности вместо Болтона.

| 2019-09-11T21:59:41+00:00 11 сентября 2019, 23:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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