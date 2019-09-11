Трамп рассказал почему уволил Болтона

Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации. Об этом заявил в среду журналистам глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

«Он совершил некоторые очень крупные ошибки», — сказал президент. «Он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными», — добавил Трамп.

По словам главы государства, Болтон также придерживался неприемлемой позиции по Венесуэле. Кроме того, его высказывания о «ливийской модели» урегулирования ядерной проблемы КНДР лишь затянули ее решение, отметил Трамп. Трамп сообщил, что рассматривает пять кандидатур на должность нового помощника по национальной безопасности вместо Болтона.