Трамп рассказал об «очень хорошим телефонном разговоре» с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter об «очень хорошем телефонном разговоре» с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, разговор касался, в частности, поимки боевиков «Исламского государства», ситуации на границе с Сирией.

«Только что у меня был очень хороший разговор с президентом Турции. Он проинформировал меня, что они (турецкие военные) поймали несколько боевиков ИГ, которые, согласно сообщениям, сбежали в ходе конфликта (Турции с курдами), включая жену и сестру террориста-убийцы (главаря ИГ Абу Бакра) аль-Багдади», — написал Трамп. (РИА Новости)