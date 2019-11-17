Трамп рассказал об итогах первого этапа медобследования

Президент США Дональд Трамп после первого этапа медицинского обследования заявил, что у него все хорошо со здоровьем, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что Трамп решил пройти медобследование пораньше, чтобы не тратить на это время в «плотный 2020 год», когда должны состояться президентские выборы.

«Начал первый этап моего ежегодного медицинского обследования. Все очень хорошо (отлично!). Закончу в следующем году», — написал Трамп в твиттере.

Последний раз он проходил медосвидетельствование в феврале. Тогда состояние здоровья Трампа было признано «в целом хорошим».