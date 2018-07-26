Трамп рассказал о существующей между США и ЕС любви

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter рассказал о теплых отношениях Соединенных Штатов и Европейского союза.

«Честно говоря, Европейский союз, который представлен на фото (главой Еврокомиссии.- Прим. ред.) Жан-Клодом Юнкером, и США, которые представлены здесь вашим покорным слугой, любят друг друга!» — написал американский лидер.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп провели в Вашингтоне встречу для запуска новой фазы отношений союза и страны.«Мы встретились сегодня в Вашингтоне для запуска новой фазы в отношениях между Соединенными Штатами и Европейским союзом — фазы тесной дружбы, сильных торговых отношений», — говорится в заявлении, распространенном Еврокомиссией.»Мы договорились запустить тесный диалог по стандартам, чтобы облегчить торговлю, сократить бюрократические препятствия, уменьшить расходы»,- подчеркивается в документе.

Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, отметил, что трансатлантическое партнерство Европы и США должно остаться «якорем глобальной стабильности».

По мнению Юнкера, именно «благодаря США в Европе был восстановлен мир, а трансатлантические отношения стали основой глобальной стабильности и процветания. «И это необходимо сегодня, так же, как это было раньше», — отметил он.