Трамп рассказал о планах после своего переизбрания

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем плане действий, если его снова переизберут на должность. Об этом сообщает Washington Post.

В первую очередь Трамп попросил помощников подготовиться к сокращению бюджетных расходов. Издание пишет, что, по словам советников американского лидера, с 2021 года у Трампа будет больше возможностей для того, чтобы принять жесткие меры по бюджетным расходам.

В частности, Трамп намерен избавиться от нескольких управлений, передает РИА Новости.

Он также надеется, что Республиканская партия сможет получить контроль над Палатой представителей Конгресса США.

| 2019-07-21T18:06:31+00:00 21 июля 2019, 20:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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