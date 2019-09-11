Трамп расширил возможность введения санкций США за терроризм

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, совершенствующий систему введения санкций США за террористическую деятельность. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, выступая вместе с госсекретарем Майклом Помпео на брифинге для журналистов в Белом доме.

«Сегодня [во вторник] президент подписал новый указ, который подчеркивает решительное лидерство США в борьбе с глобальным терроризмом. <…> Новый указ совершенствует систему введения санкций, направленную на борьбу с терроризмом, значительно расширяя наши возможности в деле введения самих ограничений и сдерживания террористов во всем мире», — отметил глава финансового ведомства.

Он также пояснил, что распоряжение главы государства позволяет финансовому ведомству «вводить рестрикции против более широкого круга лиц, причастных к терроризму». «Указ президента Трампа расширяет наши полномочия по контролю за финансовыми потоками террористических группировок и их лидеров, — рассказал Мнучин. — Новые полномочия позволяют правительству США лишать террористов ресурсов, необходимых для нападения на Соединенные Штаты и наших союзников, и позволят привлечь к ответственности иностранные финансовые учреждения, которые продолжают вести с ними дела». Министр добавил, что американским властям «теперь станет проще выявлять и вводить санкции против лиц, виновных в террористической деятельности по всему миру».

В связи с этим министерство ввело новые ограничения против экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ) и террористической сети «Аль-Каида», а также представителей Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части ВС страны). «С помощью предоставленного президентским указом инструментария Минфин ввел санкции против 15 физических и юридических лиц, связанных с террористическими группировками. Сегодняшнее решение направлено, в частности, против организаций, связанных с [радикальным палестинским движением] ХАМАС, ИГ, «Аль-Каидой» и КСИР», — сказал Мнучин. Помпео также рассказал, что Госдепартамент США внес в свой список террористических организаций ячейку «Аль-Каиды» в Сирии «Хорас ад-Дин», а также ввел санкции против ливанской организации «Хезболлах», ХАМАС, ИГ, радикального движения пакистанских талибов «Техрик-и-Талибан Пакистан».

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.(ТАСС)