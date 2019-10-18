Трамп рассчитывает подписать торговое соглашение с Китаем до саммита АТЭС

«Думаю, что (соглашение) будет подписано довольно легко. Надеюсь, что к саммиту в Чили, где мы с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином – ред.) оба будем», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

На текущей неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первого этапа торгового соглашения, который их президенты подпишут в следующем месяце. Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел на прошлой неделе, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.(РИА Новости)