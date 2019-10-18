Трамп рассчитывает подписать торговое соглашение с Китаем до саммита АТЭС

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает подписать торговое соглашение с Китаем до саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре.
«Думаю, что (соглашение) будет подписано довольно легко. Надеюсь, что к саммиту в Чили, где мы с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином – ред.) оба будем», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.
На текущей неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первого этапа торгового соглашения, который их президенты подпишут в следующем месяце. Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел на прошлой неделе, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.(РИА Новости)
| 2019-10-18T21:40:30+00:00 18 октября 2019, 22:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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