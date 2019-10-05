Трамп распорядился сократить число сотрудников Совета нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп отдал в конфиденциальном порядке распоряжение существенно сократить численность сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Об этом сообщило в пятницу агентство деловых новостей Bloomberg.

По его данным, распоряжение Трампа было доведено до сведения сотрудников СНБ на этой неделе исполняющим обязанности руководителя аппарата Белого дома Миком Малвэни и новым советником президента по национальной безопасности Робертом О’Брайеном. Источники издания не едины во мнении относительно причин такого шага. Одни увязывают его с приходом О’Брайена на место Джона Болтона, другие — с громким скандалом вокруг телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

| 2019-10-05T10:26:20+00:00 5 октября 2019, 10:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss