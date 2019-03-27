Трамп раскрыл свои предпочтения в СМИ

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что рейтинги CNN и MSNBC зависят от фейковых новостей, а телеканал Fox News работает хорошо. Как передает Газета.Ru, свое мнение он выразил в твиттере.

По словам Трампа, рейтинги CNN и MSNBC снизились из-за того, что они больше не могут заниматься «коррумпированным освещением» расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США, так как оно завершено и не выявило сговора президента с российскими властями. При этом Трамп подчеркнул, что рейтинги Fox News растут.

Никаких статистических данных президент не привел.

| 2019-03-27T10:10:39+00:00 27 марта 2019, 12:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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